Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi
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İBB'ye yönelik yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un aralarında bulunduğu 31 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "Mali suçlar"" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Fatih Keleş, Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı Ali Nuhoğlu ve beraberinde şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Sulh Ceza Hakimliği'ndeki aylık tutukluluk incelemesine Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Diğer şüpheliler ise SEGBİS ile bağlanarak tahliyelerini talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM KARARI

Hakimlik, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un arasında bulunduğu 31 kişi hakkında üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA KARAR

İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da tutukluluğuna devam kararı verildi.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMusty:

adamlar yarinlar yokmuscasina calmislar hunharca calmislar

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Haber YorumlarıSefs:

BAĞIMSIZ OLMAYAN YARGİDAN DA BU BEKLENİR...

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

ayakkabı kutularıninda vakti gelecek

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Haber YorumlarıRobert Pa:

çok çok güzel oldu Devlet işini bilir yok öyle herkez istediğini yapacak

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