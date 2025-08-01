İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 24'ü yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma dosyasına göre, suç örgütünün İSFALT ve İETT'den aldığı bazı ihalelere fesat karıştırdığı belirlenmesi sonrası 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Temmuz'da yapılan operasyonla 24 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İSFALT İdari İşler Müdürü Murathan Altınışık, İSFALT Destek Hizmetleri Şefi Göktunç Şentürk, İSFALT Satınalma Müdürü Rana Uysal, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT İkitelli Garaj Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT Muhabese Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT Planlama Şefi Ülkü Kaya, İETT Kağıthane Garaj Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, İETT Emekli Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, İETT Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü Şefi Ahmet Savaş, İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, Erenay Delipınar, Murat Delice, Halil Yanmaz, Veli Rıdvanoğlu ve Vahdet Melikoğlu'nun aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 24 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.