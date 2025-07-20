İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 gözaltı daha

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 gözaltı daha
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, haklarında gözaltına kararı verilen 18 kişiden 2'si daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 2'si daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 2'si daha gözaltına alındı.. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Şüphelilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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