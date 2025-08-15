İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonu: 44 Gözaltı

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK OPERASYONU: 44 GÖZALTI - 6 / Ek bilgilerle

Emre KURT - Derya Evren KORKMAZ - Ayşe GÜREL / İSTANBUL, - İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 44 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi. Sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli belirlendi. Kimlikleri tespit edilen toplam 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında olduğu 44 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Diğer yandan Beyoğlu Belediyesi'nin önünde Çevik Kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat bulunuyor.