İBB'ye Yönelik Soruşturmaları Protesto Eden Göstericilere Polis Müdahale Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için izinsiz gösteri yaparak, Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen ve polislere saldıran göstericilere müdahale edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı şüphelilerin tutuklanmasını ve görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen bir grup Saraçhane'de toplandı.

Taksim'e yürümek için slogan atarak Bozdoğan Kemeri önüne gelen gruptakilere, polisler izin vermedi.

Göstericilerden bazıları polise taş, meşale, havai fişek ve şişe gibi materyaller fırlattı.

Polise saldıran göstericiler ile ekipler arasında arbede yaşandı.

Ekipler saldırgan gruba müdahale ederken, Saraçhane'de eylemcilerin bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye binası önünde açıklama yapmasının ardından polis, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayarak dağılmayan göstericilere polis ekipleri müdahale etti.

Polisin müdahalesinden kaçan bazı göstericiler İBB binasına girerken, bazıları da ara sokaklara dağıldı.