İBB'ye yönelik siyasi casusluk soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Senin uygulaması üzerinden kullanıcıların verilerinin sızdırılması ve satılmasıyla ilgili 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; "İSTANBUL SENİN" isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkwebde" satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB HANEM" isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli toplam (4) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve suç örgütüne üye olma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu'nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan hakkında 'casusluk' soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Yanardağ tutuklanmış, evinde ve TELE1 binasında polis tarafından arama yapılmıştı. "Ekrem İmamoğlu suç örgütü" ifadesi kullanılan savcılık soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün olmuştu.