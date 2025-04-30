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İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

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İBB'ye yönelik 2. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 52 kişiden 18'i tutuklandı. Tutuklamaya sevk edilen diğer 12 kişi hakkında ise adli tedbir kararları uygulandı. Tutuklananlar arasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Ekrem İmamoğlu'nun giriş yaptığı otelin güvenlik kamerasını kapatan Çağlar Türkmen yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin ikinci operasyonda gözaltına alınan 52 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 34'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama kararı verilen 53 şüpheliden 52'si İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Dün sabah saatlerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

18 TUTUKLAMA

Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk, CHP Eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve 4 diğer şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme, iş insanı Rasim Kaya, Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Çevre Koruma Daire Başkanı Adem Şanlısoy hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, iş insanı Mete Mağden, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürü Hakan Aplak, Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü Nazan Başelli, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Kültür A.Ş. Reklam Şefi Gökhan Köseoğlu ve Metin Bal tutuklandı.

İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıYavuz:

Ne Murat ongunmuş be. Aile boyu hırsız çıktılar.

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Haber YorumlarıSaltuk Buğra Han:

Chp 1.ci Dalga 2.ci Dalga 3.Dalga.... Chp Dalgasını geçiyor Milletle bunlardan bir cacık olmaz siz Tayyipe laf ediyorsunuz, ula Chp Belediyeleri Yiyor hizmet yapmıyor tapiyorsunuz öylelerine

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Haber YorumlarıBidüşün:

Çekmedi chp, chp den çektiği kadar, iç haseplaşma bunların sonunu getirecek

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Haber YorumlarıSaltuk Buğra Han:

Türkiyede Müdür maaşı ortalama 60.000TL ile 70.000 TL civarı, ula bu Murat ONGUN 3 milyon 717 bin TL ye Villa kiraliyor.?? Paralar akıyor adama oluk oluk.

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Arkadaşlar öyle kötü düşünmeyin. Herşey güzel olmuş. Ne güzel slogan herşey güzel olacak. Güzel olmasından kasteddikleri bu olsa gerek. Muhtemelen bunlardan da itirafçılar çıkacaktır. Bunların hesaplarına el kondu ya. Kiralarını Kim ödeyecek Malum kiraladıkları evlerde öyle böyle değil. Ö.Özel bence bi kampanya yapsın bu adamlara para yardımı toplamak için.Kitle müsait.

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Haber YorumlarıCHP Savar:

ohhhh ohhhh

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