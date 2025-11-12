İBB'ye 'Yolsuzluk' iddianamesinde yeni detaylar

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında iddianame tamamlandı. İddianamede, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianameye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet' 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık' suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca, örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma' 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' 'İrtikap', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet', 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarından, 142 eylemle ilgili cezalandırılması talep edildi.

RESUL EMRAH ŞAHAN HAKKINDA 91 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, tutuklanmasının ardından Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez 'Rüşvet alma' 2 kez 'İrtikap', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istendi. Resul Emrah Şahan'ın 'Nişantaşı Koru' isimli projenin inşaat ruhsatı karşılığında firma yetkililerinden ilçede bir noktaya park yapmalarını istediği, firmanın Şubat 2025'te parkı yapmak için ön protokol imzaladıktan 10 gün sonra ruhsat aldığı yazıldı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İPA'nın başında olduğu dönemde Şahan'ın 'İBB Hanem' uygulamasına usulsüz şekilde vatandaşların işlenmiş verilerinin girmesine aracılık ettiğine değinildi. İddianamede, 2024'te Şahan'ın Şişli'de konut inşaatı ruhsatı talep eden firmadan belediyenin yaklaşık 2 milyon dolara yakın ışıklandırma borcunun ödenmesi durumunda ruhsat vereceğini söylediği, mağdur inşaat firması sahibiyle ruhsat karşılığı belediyenin ışıklandırma borcunu karşılanması konusunda anlaşıldığı yazıldı. Şahan'ın, iskan izni için inşaat firması yetkililerinden 4 milyon dolar talep ettiği, firma sahiplerinin 'Örgüt üyesi' Süleyman Atik'e 4 milyon doları verdiği yazıldı. İddianamede, 'Örgüt lideri' İmamoğlu'nun emir ve talimatlarıyla hareket eden Şahan'ı, 2019 yılından itibaren Şişli'de imar konusunda yetkilendirdiği, maksadının imar konusunda büyük firma ve iş insanlarından gelecek taleplerde örgüte maddi çıkar ve gayrimenkul değerinin yüksek olduğu bölgede imar konularında hakimiyet sağlamak olduğu anlaşılmıştır" denildi.

ONGUN'UN İHALELER ÜZERİNDE HAKİMİYET KURDUĞU YAZILDI

iddianamede Murat Ongun'un İBB ihalelerinde yer almak isteyen kişileri eşinin üzerine kurduğu firmaya yönlendirdiği, taliplilerin bu firma tarafından kesilen karşılığı olmayan faturaları ödemeleri halinde ihalelere katılabildikleri yazıldı. İddianamede, Kültür A.Ş'nin 'Örgüt yöneticisi' Ongun tarafından yönlendirildiği ve Kültür A.Ş.'yi araç olarak kullandığı yazıldı. İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından, Ongun'u belediye iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye yönetim kurulu başkanı olarak atadığı, Ongun'un buradan iştirakte yapılan tüm alım ve ihaleler üzerinde tam bir hakimiyet yetkisi kurduğu yazıldı. İddianamede, Murat Ongun'un hem kişisel zenginleşmesine hem de İmamoğlu suç örgütünün maddi menfaat elde etmesine imkan tanımak adına 17 Ağustos 2022'de eşi şüpheli Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Limited Şirketi isimli firmayı kurduğu, kendisine bağlı Emrah Bağdatlı üzerinden, piyasada faaliyet gösteren firmalarla iletişim kurduğu, İBB ihalelerinde yer almak isteyen kişilerin eşinin firması tarafından kesilen faturaları ödemesi halinde iş alabileceklerine yönelik 'Hukuksuz' taleplerini ilettiği aktarıldı.

MEDYA A.Ş. VE KÜLTÜR A.Ş ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİ İÇERİK ÜRETİCİLERİNE AKTARDIĞI İDDİASI

İddianamede, Murat Ongun'un talimatları doğrultusunda hareket eden Emrah Bağdatlı'nın, sahibi olduğu Karpuz Medya aracılığıyla çeşitli sosyal medya hesaplarına para aktarımı yaptığı ve belediye içindeki 'Trol yapılanmasını' finanse ettiği yönünde tespitlere yer verildi. İddianamede, 'Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. gibi kurumlar üzerinden dolandırıcılık yöntemiyle aldığı işlerden elde ettiği gelirleri, örgütün amaçları doğrultusunda sosyal medya içerik üreticilerine aktardığı MASAK raporunda tespit edilmiştir. MASAK tarafından düzenlenen mali analiz raporuna göre, Bağdatlı'nın sahibi olduğu Karpuz Medya'nın kısa bir süre içinde çeşitli sosyal medya hesaplarıyla haber platformlarına toplam 13 milyon 237 bin 500 lira ödeme yaptığı belirlenmiştir. Bu ödemelerin bir kısmının belirli periyotlarla tekrarlandığı, sözkonusu mecralarda ise örgüt lehine ve manipülatif nitelikte içeriklerin yayımlandığı anlaşılmıştır' yazıldı.