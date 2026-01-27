Haberler

Eyüpsultan'da şiddet iddiası olan kreşte polis inceleme yaptı

Eyüpsultan'da şiddet iddiası olan kreşte polis inceleme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'daki 'Yuvamız İstanbul' kreşinde çocuklara yönelik darp ve istismar iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada dört şüpheli adliyeye sevk edildi. Spor hocası bir şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB'ye bağlı kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürerken, gece saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri kreşe gelerek çalışma gerçekleştirdi.

Eyüpsultan'da bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde çocukların darp ve istismar edildiğine dair İstanbul Valiliği tarafından soruşturma açılmıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyet gösteren kreşte iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Şüpheliler alınan ifadeler sonrasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, spor hocası olan şüphelinin 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanmasına karar verildi. Olayla ilgili gece saatlerinde Eyüpsultan'da bulunan kreşe gelen olay yeri inceleme ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

Donanmayı tehdit ettiği ülkenin yanına gönderdi, açıklamayı da yaptı
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpsultan'da seyyar satıcı viyadüğün altında ceset buldu

Korkunç manzarayı viyadüğün önünden geçen seyyar satıcı fark etti
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Eyüpsultan'da seyyar satıcı viyadüğün altında ceset buldu

Korkunç manzarayı viyadüğün önünden geçen seyyar satıcı fark etti
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu

Ünlü çift bebeklerine kavuştu, koydukları isim dikkat çekti
702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

Evinden çıkan paranın miktarı öyle böyle değil