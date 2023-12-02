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İBB Üsküdar sahilinde kaçak olduğu gerekçesiyle bir kafenin yıkımını yaptı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaçak olduğu gerekçesiyle Üsküdar Salacak Sahili'ndeki bir kafenin yıkımını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaçak olduğu gerekçesiyle Üsküdar Salacak Sahili'ndeki bir kafenin yıkımını gerçekleştirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul 5. İdare Mahkemesinin söz konusu kafeyle ilgili 22 Kasım'da yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar vermesi üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi 421 ada 40 parselde bulunan kafe restoranın yıkımı için sabaha karşı ekiplerin bölgeye gittiği belirtilen açıklamada, mekandaki eşyaların tahliye edilmesinin ardından yıkımın yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca bölgedeki 11 kaçak yapıdan 9'unun yıkımının tamamlandığı, kalan 2 kaçak işletmenin de yıkımı için İBB'nin hukuki süreci devam ettireceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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