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İBB Soruşturmaları Sonrası Tutuklu Gazeteciler Tahliye Edildi

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İstanbul'da İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilerde tutuklanan 7 gazeteci, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İstanbul'da yapılan izinsiz gösterilerde çıkan olaylarda tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İstanbul'da çıkan olaylarda gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteciler Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Gökhan Kam, Zeynep Kuray, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç'un tahliye edilmesine karar verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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