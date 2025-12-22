Şehir Tiyatroları'ndan Yeni Yazarlara Odaklı Atölye... Ayşegül İşsever: Yeni Yazar Eksikliği, Türk Tiyatrosu İçin En Temel Sorunlardan Biri

Haber: Tuba KARA / Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) İBB Şehir Tiyatroları'nın Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) çatısı altında, İBB Kültür iş birliğiyle düzenlenen Oyun Yazımı Atölyesi başladı. Atölyenin ilk gününde konuşan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yeni yazar ihtiyacına dikkat çekerek, "Yeni yazar (eksikliği), Türk tiyatrosu için en temel sorunlardan biri. Bu atölyeyi daha butik, daha odaklı ve daha verimli olsun diye tasarladık. Çok heyecanlıyız. Bence buradan güzel şeyler çıkacak" dedi.

İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyet gösteren Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) tarafından düzenlenen Oyun Yazımı Atölyesi, katılımcılarla buluştu. İBB Kültür'ün destekleriyle hayata geçirilen atölye, yeni yazarların tiyatroya kazandırılmasını ve güncel meselelerin sahne metinleri aracılığıyla ele alınmasını amaçlıyor.

Atölyenin ilk gününde açıklamalarda bulunan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, daha önce "Şehir Yazarlarını Arıyor" başlığıyla yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde, ancak bu kez daha odaklı bir yapı kurguladıklarını ifade etti. İşsever, "İBB Kültür'le birlikte, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun ÇGSM biriminin çatısı altında, sevgili Emre Koyuncuoğlu'nun yürütücülüğünde bir oyun yazımı atölyesi gerçekleştiriyoruz. Alanında uzman kişilerle bu yol arkadaşlığını tamamlayacağız. Bugün de Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun atölyesi vardı, ilk defa ben de katıldım. Çok keyifliydi" diye konuştu.

"Yeni kalemlere çok ihtiyaç var"

Türk tiyatrosunda yeni yazar eksikliğinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken İşsever, "Genellikle yabancı oyunlardan uyarlamalar yapılıyor. Son 10 senede çok az yeni yazar çıktı. Bu nedenle yeni kalemlere çok ihtiyaç var. Bu atölyeyi daha entim, daha küçük ve daha verimli olsun istedik. Çok büyük bir talep oldu. Katılımcılar da çok keyifliler. Bence buradan güzel şeyler çıkacak" dedi.

İşsever, önceki atölyelerden çıkan metinlerin okuma tiyatrosu olarak seyirciyle buluşturulduğunu hatırlatarak, "Geçen sefer bu atölyelerden çıkan oyunları Müze Gazhane'de sergilemiştik.Yine aynı mantıkla, bu metinleri seyirciyle buluşturacağız. Hatta geçen sene 'Şehir Yazarlarını Arıyor' projesinden çıkan bir oyunu bu sezon repertuvarımıza almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yedi haftalık yoğun bir yazarlık süreci"

Atölyenin ilk yürütücüsü olan oyun yazarı ve yönetmen Murat Mahmut Yazıcıoğlu ise yedi hafta sürecek atölyenin ilk gününde katılımcılarla buluştuklarını belirterek, sürecin kapsamına ilişkin bilgi verdi. Yazıcıoğlu, "Şehir Tiyatrosu'nun çok önemli bir biriminin başlattığı bu atölyenin ilk günüydü. Çok keyifli ve eğlenceli geçti. Amacımız yeni yazarlara bir platform, bir laboratuvar, bir araştırma alanı oluşturmak. Yedi hafta boyunca çok değerli insanlar katılımcılarla birlikte olacak ve yeni metinler ortaya çıkacak" dedi.

Yazıcıoğlu, atölye sonunda ortaya çıkacak metinlerin yalnızca masa başında kalmayacağını vurgulayarak, "Bu yedi haftanın sonunda katılımcılardan belirlenen konularla ilgili oyun yazmaları istenecek. Ortaya çıkan metinler okuma tiyatrosu olarak seyirciyle buluşacak ve neden olmasın, ilerleyen süreçte Şehir Tiyatroları repertuvarında da yer alabilir. Bu ihtimal beni ayrıca heyecanlandırıyor" diye konuştu.

"Motive edici bir alan"

Atölyeye katılanlardan İlker Çalışkan, Şehir Tiyatroları'nın bu tür bir çalışmayı hayata geçirmesini "motive edici" olarak nitelendirerek, "Yeni insanlarla ve eğitmenlerle tanışmak çok kıymetli. Şehir Tiyatroları'nın gerçekten bu şehrin tiyatrosu olduğunu hissettiren bir adım. Yazarlıkla ilgilenen biri olarak, bu tür bir buluşma insanı yalnız hissetmekten çıkarıyor" dedi.

Günkut Güven ise atölyenin paylaşım ortamına dikkat çekerek, "Farklı insanlarla bir arada olmak, farklı perspektifleri görmek çok heyecanlandırıcı. Bu tür bir paylaşım ortamı, bireysel olarak göremediğimiz pek çok şeyi fark etmemizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Yağmur Ilgım Öztekin de atölyeyi keyifli bulduğunu belirterek, "Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nu uzun zamandır takip ediyorum. Atmosfer beklediğimden kalabalık ama söyleşi ve deneyim paylaşımıyla ilerleyen bir yapı var. Benim için çok verimli geçti" diye konuştu.

Atölyeler ücretsiz ve uzun soluklu

ÇGSM tarafından düzenlenen atölyelerin, oyun yazarlığını desteklemek ve tiyatroya yeni metinler kazandırmak amacıyla ücretsiz olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Oyun Yazımı Atölyesi'nin yanı sıra "Gelenekselden Çağdaşa Tasarım ve Oyun Kurma Atölyeleri"nin de Şişli Habitat Sahnesi'nde başladığı kaydedildi. Toplam 3 ay sürecek çalışmaların sonunda seçilen metinlerin okuma tiyatrolarıyla seyirciyle buluşturulması hedefleniyor.