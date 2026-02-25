Haberler

İBB Şehir Tiyatrolarının "40. Genç Günler Festivali" başvuruları başladı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 9-19 Mayıs tarihleri arasında 40. Genç Günler Festivali'ni gerçekleştirecek. Festival, genç sanatçılar için sahnelerini açacak ve seçilen projeler seyircilerle ücretsiz buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 9-19 Mayıs'ta gerçekleştireceği "40. Genç Günler Festivali" ile sahnelerini genç kuşak sanatçılar ve sanatçı adaylarına açacak.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında üniversitelerin konservatuvar ve tiyatro bölümleri ile üniversite kulüp ve tiyatro topluluklarının başvuruları kabul edilecek.

Programa seçilen projeler, Şehir Tiyatroları sahnelerinde seyircilerle ücretsiz buluşacak.

Başvurular, 20 Mart'a kadar devam edecek. Detaylı bilgiye "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ulaşılabilir.

