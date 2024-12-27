Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

İBB Şehir Tiyatroları 110. Yıl Etkinlikleriyle Tiyatroseverleri Büyüleyecek

İBB Şehir Tiyatroları 110. Yıl Etkinlikleriyle Tiyatroseverleri Büyüleyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2025 Ocak ayında 35 farklı oyunla 110. yıl etkinliklerini kutlayacak. Klasik ve çağdaş eserlerin sahneleneceği etkinlikler, 'İstanbul Şiirle Buluşuyor' başlığı altında gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında, yeni yılın ilk ayında 35 oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Ocak 2025'te Yaşar Kemal'den Mikhail Bulgakov'a, Henrik Ibsen'den William Shakespeare'e, klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu bir repertuvar seyirciyle buluşacak.

"Köpek Kalbi", "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi", "Gök Kubbe", "Yaftalı Tabut", "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", "Ben Medea Değilim", "Hayat Der Gülümserim", "İkinci Perdenin Başı", "Maviydi Bisikletim", "Savaş ve Barış", "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Oscar", "Ağrı Dağı Efsanesi", "Yenilmez", "Sivrisinekler", "Ay, Carmela!", "Hamlet", "Tartuffe", "Bir Halk Düşmanı", "Godot Geldi", "İfigenya", "Çingene Boksör", "Fosforlu Cevriye", "Uçurtmanın Kuyruğu", "Kuğunun Şarkısı", "Gidiş Dönüş Moskova", "Cadı Kazanı", "Çöpsüz Dünya", "Bir Gece Masalı", "Masal", "Rüya", "Bekçi ile Postacı", "Karagöz Çiftlik Bekçisi", "Benim Küçük Yıldızım" ve "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı oyunlar, Şehir Tiyatroları sahnelerinde izlenebilecek.

"İstanbul Şiirle Buluşuyor: Oteller Kenti"

İBB Şehir Tiyatroları, "İstanbul Şiirle Buluşuyor" başlığı altında, şairler ve şiirleri üzerinden oluşturulan yeni bir anlatıyı seyircisine sunacak.

Hümay Güldağ'ın uyarlayıp yönettiği "Oteller Kenti"nde, Güldağ'ın yanı sıra oyuncular Hüseyin Köroğlu ve Aslı Şahin rol alıyor. Eserde, piyanist Orçun Tekelioğlu ve solist Berfu Aydoğan da sahnede olacak. Etkinlik 12 Ocak 2025'te Müze Gazhane Meydan Sahne'de izleyenlerle buluşacak.

Emre Koyuncuoğlu'nun uyarlayıp yönettiği "Ben Nergisten Sorumluydum" etkinliği ise 26 Ocak 2025'te Müze Gazhane Meydan Sahne'de izlenebilecek.

Eserde Radife Baltaoğlu, Sevil Akı, Yeşim Koçak, Işıl Zeynep Karaalp, Şirin Asutay, Ebru Üstüntaş ve Elvan Boran rol alıyor.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
img

Yatırımcılar artık onu satın alıyor
img

Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
img

Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? 29 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Squid Game 2. sezon 2.bölüm izle! Türkçe dublaj, Türkçe altyazı HD, tek parça Squid Game 2. sezon 2. bölüm izleme linki AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025! 30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.