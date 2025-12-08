İBB Sanat Koleksiyonları, Artİstanbul Feshane'de sergilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat Koleksiyonu'nun Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan yüzyıllık sanat birikimini özel bir seçki ile bir araya getiren "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" başlıklı sergi, 13 Aralık'ta Artİstanbul Feshane'de açılacak.

İBB Kültürden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kitaplığı, Aşiyan Müzesi ve Şehir Müzesi koleksiyonları ile birlikte sanat dünyasının önde gelen isimlerinden bağış yoluyla İBB Sanat Koleksiyonlarına eklenen eserler, bir yıl boyunca ziyaret edilebilecek.

Kentin sanatsal birikiminin ortak hafızasını yansıtan "Resmemaneti" koleksiyonundaki eserlerin de yer aldığı ücretsiz sergi, 187 sanatçının 627 eserini görme olanağı sunuyor.

İBB Sanat Koleksiyonu

İBB Sanat Koleksiyonu'nun tarihi, 19. yüzyıl Tanzimat reformlarıyla 1925'te Şişli'deki Atatürk Evi'nde kurulan İnkılap Müzesi girişimine uzanıyor. Koleksiyon zamanla Beyazıt Medresesi'ndeki Şehir ve İnkılap Vesikaları Müze ve Kütüphanesi, Gazanfer Ağa Medresesi'ndeki Belediye Müzesi, Yıldız Sarayı'ndaki Şehir Müzesi gibi farklı mekanlarla şekillendi.

Giovanni Bellini'den Tevfik Fikret'e, Abdülmecid Efendi'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na uzanan geniş bir sanatçı yelpazesi sunan İBB Koleksiyonları, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul'un sanatsal ve kültürel modernleşme sürecinin bütünlüklü bir panoramasını yansıtıyor.

Koleksiyonda yer alan, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde sanatın özne inşasına dair önemli örnekleri temsil eden portreler, dönemin toplumsal hiyerarşilerini, kültürel yönelimlerini ve temsil politikalarını yansıtarak İstanbul hafızasının kayda değer görsel bir arşivini oluşturuyor.

Sanatçı ailelerinden araştırmacılara, koleksiyonerlerden kurumlara kadar pek çok bağışçının katkılarıyla bütünlüklü bir yapıya kavuşan koleksiyon, herkesi sanatın katılımcısı olmaya davet ediyor.

Sergideki 627 eserin 316'sı, İBB'nin Aşiyan, Şehir ve Atatürk Kitaplığı gibi ana koleksiyonlarından temin edilirken, geri kalan 311 eser ise bağışlarla koleksiyona katılan yapıtlardan oluşuyor.

Bir yıl boyunca Artİstanbul Feshane'de ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak sergi, 13 Aralık 2026'ya kadar pazartesi hariç her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.