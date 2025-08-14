İBB Reklam İhalesi Soruşturmasında 13 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen reklam ihalesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma, suç örgütü yöneticiliği ve rüşvet gibi ciddi suçlamaları içeriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu kişiler hakkında 'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'Suç örgütüne üye olmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Reklam ihalelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyete işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. 13 kişi işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
