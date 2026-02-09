İBB Meclisinde, Eyüpsultan'da çocuk etkinlik merkezindeki iddialara ilişkin soru önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi şubat ayı toplantısı birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki binada gerçekleşti.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Sevilay Kırbaş, çocukların güvenliğinin ve korunmasının, her türlü siyasi tartışmanın üzerinde, siyaset üstü ve ortak vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Kırbaş, basına yansıyan haberlerde, İBB'ye bağlı Eyüpsultan Güzeltepe Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde bir çocuğa yönelik fiziksel şiddet ve cinsel istismar iddialarının gündeme geldiğini belirterek, aynı merkez hakkında ikinci bir şikayetin ortaya çıkmasının, konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını zorunlu kıldığını belirtti.

İddiaların gündeme geldiği İBB'ye bağlı ve basına yansıyan vakaların gerçekleştiği bu yerin, çocuk etkinlik merkezi mi yoksa kreş mi olduğunu, yasal statüsünün ne olduğunu, gerekli ruhsat ve izinlerinin mevcut olup olmadığını soran Kırbaş, şunları kaydetti:

"Söz konusu iddiaların ortaya çıkmasının ardından İBB tarafından hangi idari tedbirler alınmıştır? İlgili personel hakkında görevden uzaklaştırma, açığa alma, disiplin soruşturması ve adli mercilere bildirim gibi işlemler hangi tarihlerde ve hangi gerekçelerle yapılmıştır? İBB Teftiş Kurulu tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmaların mevcut durumu nedir? İlgili kreşlerde görev yapan personelin işe alım süreçlerinde hangi kriterler uygulanmaktadır? Personel hakkında diploma, adli sicil kaydı, çocuklarla çalışmaya uygunluk değerlendirmesi ve pedagojik yeterlilik denetimleri yapılmakta mıdır?"

"Ailelere psikolojik ve sosyal destek sağlanmış mıdır?"

Çalışanlara yönelik göreve başladıktan sonra çocuk güvenliği, çocuk hakları ve istismarın önlenmesine yönelik düzenli hizmet içi eğitimler verilip verilmediğini de soran Kırbaş, şöyle konuştu:

"Olayların meydana gelmesinden sonra mağdur çocukların aileleri hangi aşamalarda ve ne şekilde bilgilendirilmiştir? Ailelere psikolojik ve sosyal destek sağlanmış mıdır? Aynı kreşe çocuklarını gönderen diğer veliler, ortaya çıkan iddialar hakkında zamanında bilgilendirilmiş midir? İBB'ye bağlı kreşlerde çocukların güvenliğini artırmaya yönelik hangi yapısal ve kurumsal önlemler alınmıştır? Kreşlerde kamera sistemlerinin kapsama alanı yeterli midir, kamerasız alanlar bulunmakta mıdır?"

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nin neden Milli Eğitim Bakanlığı veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının doğrudan, düzenli ve bağlayıcı denetimine tabi tutulmadığını soran Kırbaş, "Çocuk güvenliği açısından hayati öneme sahip bu hizmet alanında, çok başlı ve yetersiz bir denetim yapısının sürdürülmesinin gerekçesi nedir? Söz konusu merkezlerde çocuklar tam gün veya yarı zamanlı olarak mı kabul edilmektedir? Günlük hizmet saatleri kaçtır? Bu merkezlerde çocuklara bakım, beslenme, uyku, tuvalet ve düzenli eğitim programı gibi hizmetler verilmekte midir? Verilen hizmetlerin içeriği dikkate alındığında, bu merkezlerin fiilen kreş ve gündüz bakımevi faaliyetleri yürüttüğü doğru mudur?" sorularını sordu.

"Gerçekten bir olay yaşanmışsa zaten yargı gereğini yapacaktır"

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Nazife Aktaş, İBB'nin, İstanbul'da 127 çocuk etkinlik merkezi olduğunu söyledi.

Aktaş, "Burası halk arasında kreş olarak biliniyor ama normalde çocuk etkinlik merkezi adı altında kurulmuştur. İBB kendi belediye yasasına göre de bunu kurmuştur. Milli Eğitim Bakanlığına neden bağlı değil denildiğinde bu alanlar kreş değil, çocuk etkinlik merkezidir." ifadelerini kullandı.

Basına yansıyan olayla ilgili Eyüpsultan'daki ve diğer çocuk etkinlik merkezlerini ziyaret ettiklerini anlatan Aktaş, hiç şikayet almadıklarını kaydederek, "Burada bir suç varsa, gerçekten bir olay yaşanmışsa zaten yargı gereğini yapacaktır. Biz asla yanlışın yanında durmayız. Hele söz konusu çocuksa da çocukları asla mağdur etmeyiz." dedi.

İBB Başkan Vekili Aslan, çocuk üstünden siyaset olmayacağını söyledi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise bazı meselelerle ve başlıklarla ilgili, "siyaset üstü" denilerek sorgulama yapılmasından rahatsız olmanın, kendilerine yakışmayacağını ifade etti.

Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, siyaset üstüdür ama siyaset üstü olmasının sebebi, çok kıymetli ve değerli olmasından gelir. Dolayısıyla gereken hassasiyetin gösterilmesi adına özellikle denetlenme ve şeffaflık konusunda da ciddi bir hassasiyet göstermemiz beklenir. Kreş meselesi de böyle bir meseledir. 'Mesele siyasete alet edilmemeli' diyorsunuz ama kamuoyunu bilgilendirmemiz gerekiyor. 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisinin 112 milletvekiliyle belediyelerin kreş yapmasını engelleyen parti, Cumhuriyet Halk Partisidir. O dönem siyaset yapmadınız da bu meseleyi siyasete alet etmediniz de bizim arkadaşlarımız bu konuyla ilgili soru sorduklarında ya da görüşlerini ifade ederken mi bu mesele siyasete alet edilmiş oluyor? Kreşleri iptal eden, iptal ettiği için de bugün 'çocuk etkinlik merkezi' adı altında, yedi yıldır 'kreş açıyoruz' reklamını yapan sizlersiniz. Kamuoyuna bu tutarsızlığınızı ortaya koymak adına bilgi vermek istedim."

Tekrar söz alan Aslan, "O gün yanlış yapmış olabiliriz, bugün doğru yapmış olabiliriz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Mecliste yapılan oylamada, çocuk etkinlik merkezlerine ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.