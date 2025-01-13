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İBB Meclisi'nde Rıza Akpolat'a Suç Örgütü Soruşturması Üzerine Tartışmalar

İBB Meclisi'nde Rıza Akpolat'a Suç Örgütü Soruşturması Üzerine Tartışmalar
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında suç örgütü soruşturmasını gündeme getirdi. Meclis Başkanvekili Nuri Aslan, Akpolat'ın yanında olduklarını belirtirken, AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, rüşvet ve ihalelere fesat karıştırma iddialarıyla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 kişiye, suç örgütü soruşturması kapsamında operasyon yapılması tartışıldı.

İBB Meclisi, ocak ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.

Toplantıda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma konuşuldu.

Meclis 1. Başkanvekili Aslan, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'ın yanındayız. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Ak Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise Beşiktaş'ta "rüşvet" ve "ihalelere fesat karıştırma" iddiasıyla ilgili bir soruşturma açıldığını belirtti.

Akpolat ile beraber 47 kişinin, üç ay süren teknik takibin ardından gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Gökkuş, "Biz hukukçuyuz ve şu anda yapılan suçlamaları sadece medyaya yansıdığı kadarıyla biliyoruz. Geçenlerde yaptığım konuşmada da Esenyurt Belediye Başkanımızla ilgili söylemiştim, inşallah bu iddialar doğru değildir ama bir hukuki süreç devam ediyor. Yargıya hepimiz saygı duymak zorundayız. Tabii ki yargı sürecinin takipçisi olacağız ama yargının rahat çalışması ve iddiaların çok net ve açık bir şekilde ortaya çıkması gerekir. Biz AK Parti grubu olarak, sadece yargıya saygı duymamız ve süreci sakin bir şekilde beklememiz gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman ise Akpolat ve tüm çalışma arkadaşlarının yanında olduklarını dile getirdi.

Akpolat'ın kent yoksulluğuna karşı sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla örnek projelere imza attığını anlatan Şişman, "Beşiktaş'ta 2024 yılı boyunca yalnızca geçtiğimiz yıl 3,5 milyon öğünden fazla yemek dağıtılmış, her gün 2 bin üniversite öğrencisine ücretsiz yemek sağlanmıştır. 55 binden fazla Beşiktaşlıya ücretsiz sağlık hizmeti verilmiş, çocuklardan kadınlara, gençlerden yaşlılara toplumun her kesimi için eşitlikçi ve katılımcı projeler hayata geçirilmiştir. Bu hizmetler sadece bir yılın değil, bir anlayışın eseridir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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