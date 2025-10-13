İBB Meclisi'nde İstanbul ile Gazze Kardeş Şehir Olması Teklifi Gündeme Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İstanbul ile Gazze'nin kardeş şehir olmasına ilişkin ek teklif, ilgili komisyonlara sevk edildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşmaların yapıldığı Meclis'te, Gazze ile ilgili konuşulması üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz söz aldı.

Türkyılmaz, İBB Meclisi'nin 10 Haziran 2024 tarihindeki oturumunda, İstanbul ile Gazze'nin kardeş şehir olması için verdikleri teklifin reddedildiğini, 16 aydır da bu konuda herhangi bir gelişme olmadığını belirtti.

Murat Türkyılmaz, İstanbul ile Gazze'nin kardeş şehir olması için yeniden ek teklif sundu.

İBB Başkan Vekili Aslan ise Meclis'te şu anda gündem dışı konuşmaların yapıldığını, ek tekliflerin ise gündeme geçildiği sırada sunulması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Meclis'te grubu bulunan AK Parti, MHP, BBP ve CHP, bu konuda görüştü.

Mecliste gündem dışı konuşmaların sona erip gündeme geçilmesi üzerine yeniden söz alan Türkyılmaz, BBP, MHP, AK Parti ve CHP Grup Başkanvekillerinin imzalarının olduğu İstanbul ile Gazze'nin kardeş şehir olmasına ilişkin ek teklifi okudu.

İsrail tarafından 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'ye acımasız şekilde saldırılar yapıldığını ifade eden Türkyılmaz, şehrin ablukaya alındığını belirtti.

Tüm yaşananların her geçen gün daha da şiddetini artırarak acımasız bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğini dile getiren Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Artık bu saldırılar adeta bir soykırıma doğru gitmektedir. Bizler de bugün buradan tüm yaşananlara karşı olarak geçmişten de gelen bağlarımızı da düşündüğümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gazze arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulmasının eğitim, kültür, ekonomik, ticari ve insani yardım alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi ve dostluk bağlarının güçlenmesi açısından da yararlı olacağı düşünülmektedir. İstanbul ile Filistin'in Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalanması ve kardeş şehir ilişkisi kurulabilmesi için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 18. maddesi (g) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi (g) bendi ve 74. maddesi gereğince teklifimizin gündeme alınarak AB Dış İlişkiler Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'na havale edilmesini arz ederim."

Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi partinin grup başkanvekili tarafından verilen ek teklif, oy birliğiyle gündeme alındı.

Daha sonra yapılan oylamada, İstanbul ile Gazze'nin kardeş şehir olması teklifi, oy birliğiyle AB Dış İlişkiler Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'na sevk edildi.