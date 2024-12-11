Üye Girişi
Haberler
Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama

 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi

 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

İşgalin en net görüntüsü
İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

İBB Meclisi'nde İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneği'ne Yapılan Tahsisler İptal Edildi

İBB Meclisi'nde İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneği'ne Yapılan Tahsisler İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneği'ne yapılan taşınmaz tahsislerini, AK Parti'nin 'hayır' oylarına rağmen oy çokluğuyla iptal etti. Meclis'te yapılan oylamada, kamu yararı gözetilmediği eleştirileri yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneğine yapılan taşınmazların tahsisleri, AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla iptal edildi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait Pendik'teki taşınmazın, yurt ve iaşe faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2013 yılında İlim Yayma Cemiyetine 25 yıl süreyle ve bedelsiz olarak yapılan tahsisin iptal edilmesi konuşuldu.

Hukuk Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu'ndaki AK Parti'li Meclis üyeleri, tahsis iptali teklifine şerh koydu.

Şerhte, İlim Yayma Cemiyetinin kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen taşınmaz, kamu hizmeti amacıyla lehine tahsis kararı verilen Cemiyet tarafından vatandaşlara sunulan hizmetler için kullanılmaktadır. Tahsis kararındaki tahsis süresi henüz sona ermemiştir. Tahsis süresi dikkate alınarak ilgili vakıf tarafından bu taşınmaza yatırımlar yapılmış, bu taşınmazın tahsis süresince kullanılacağından hareketle taşınmazda yapılacak kamu hizmetleri için programlar planlamıştır. Tahsis kararının iptaline yönelik teklif metni incelendiğinde, teklif yapılırken kamu yararı amacıyla hareket edilmediği ortadadır. Kamu yararı gözetmeyen, kamu hizmetinin aksamasına neden olacak olan ve siyasi amaç güden karara katılmıyoruz."

Mecliste yapılan oylamada, tahsis iptal kararı AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Deniz Feneri Derneğine yapılan tahsis de iptal edildi

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait Pendik'teki taşınmazın, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2017 yılında 25 yıl süreyle bedelsiz olarak İlim Yayma Vakfına yapılan tahsisin iptal edilmesi görüşüldü.

Zeytinburnu'nda mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazın, sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere 2019 yılında Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine 10 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılan tahsisin iptal edilmesi konuşuldu.

Oylamada, tahsis iptal kararları AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan Mecliste, Eyüpsultan'da mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazın 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Eyüpsultan Belediyesine tahsis edilmesi de görüşüldü.

Tahsis kararı, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
img

ATM'lerde yeni nakit çekim dönemi
img

Araç muayene istasyonlarında kural değişikliği
img

2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Athletic Bilbao maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Athletic Bilbao geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Athletic Bilbao golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bayhan Bey şehit mi oldu, öldü mü? Lille Sturm Graz CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lille Sturm Graz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! LILLE STURM GRAZ maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Bacalhau com natas tarifi! MasterChef Bacalhau com natas nasıl yapılır? Atletico Madrid Slovan Bratislava CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atletico Madrid Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dobrada o moda do Porto tarifi! MasterChef Dobrada o moda do Porto nasıl yapılır? (Porto usulü işkembe) Adana ASKİ su kesintisi! 11-12 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sopa de domate alentejana tarifi! MasterChef Sopa de domate alentejana nasıl yapılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.