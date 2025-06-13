İBB, LGS Sınavında Öğrencilere ve Görevlilere Ücretsiz Toplu Ulaşım Hizmeti Sunacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi sınavı için öğrencilere ve görevlilere ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlayacak. Uygulama, sınavdan iki saat önce başlayacak ve sınav bitiminden sonra iki saat daha devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Haziran Pazar günkü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenci ve görevlilere, toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, pazar günü yapılacak sınava girecek öğrenci ve görevlilere, ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verileceği belirtildi.

Bundan faydalanmak için toplu taşıma araçlarına binerken öğrencilerin sınav giriş, personelin ise görev belgesini göstermesinin yeterli olacağı aktarılan açıklamada, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarında ücretsiz ulaşımın yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, uygulamanın sınavın başlangıç saati 09.30'dan 2 saat önce başlayacağı, bitiş saatinin ardından 2 saat daha devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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