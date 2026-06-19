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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal polis ekiplerince Tuzla'da bulundu

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Kaçırıldığı iddia edilen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis çalışmaları sonucu Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. Sağlık durumu iyi olan Karaal'la ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçırıldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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