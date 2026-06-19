İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma anları kamerada - 1
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, telefonla konuşan Karaal'ın önü 3 kişi tarafından kesilerek zorla bir araca bindirildiği görülüyor.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma anları güvenlik kmerasına yansıdı. Görüntülerde telefonla konularak kaldırımda yürüyen Karaal'ın önünün kimliği belirsiz kişilerce kesildiği anlar görülüyor. 3 kişi Karaal'ın kolundan tutup o sırada caddeye gelen araca binmesi için koluna giriyor. Otomobil daha sonra caddeden uzaklaşıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı