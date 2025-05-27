İBB, İstanbul'un Fethinde Toplu Ulaşımı Ücretsiz Yapacak

İBB, İstanbul'un Fethinde Toplu Ulaşımı Ücretsiz Yapacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde toplu ulaşım araçlarını ücretsiz sağlayacak. Bunun yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü, "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile entegrasyona dahil İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İstanbul'un fethi, aynı zaman çeşitli etkinliklerle de kutlanacak. 29 Mayıs'ta Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün ardından Saraçhane'de "Yüksek Sadakat" konseri düzenlenecek.

Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi, ücretsiz gezilebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak için Radar Türkiye uygulamasının "İşlemler" sekmesinde yer alan karekodun girişte gösterilmesi ve kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli olacak.

Hafta sonu da "Fetih'in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih'in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi" yapılacak.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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