İBB İLE THY GÖREVLİLERİNİN YALI TARTIŞMASI

THY'nin 2009 yılında kiraladığı mülkiyeti İBB'ye ait olduğu belirtilen Ortaköy sahilindeki Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının önünde tartışması yaşandı. Yalıları denetlemek için Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gelen İBB genel sekreter yardımcıları ve meclis üyeleri ile THY'nin güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte yalılara girmek isteyen İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mahir Polat ve Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında olduğu ekip, THY'nin güvenlik görevlileri tarafından geri çevrildi. Girişlerine izin verilmeyen İBB ekibi, denetim izninin verilmemesine karşı tutanak tutarak, suç duyurusunda bulunacakları belirtti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Kamu görevlileri içeri alınmıyor. Boğaziçi İmar, Boğaz'daki her türlü yasa dışı uygulamaya ilişkin, her an her dakika denetleme yapmakla görevli ve sorumlu birimimizdir. Kamu görevlilerine şu an burada görev yaptırılmıyor" dedi.

"ŞANTİYE ALANI DEFALARCA BASILMIŞTIR"

THY Güvenlik Müdürü Cihangir Koparan tarafından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Koparan "Mahkemeden alınan kararlar doğrultusunda, yetkili kamu kurumlarına müracaat edilmiş, yetkili kamu kurumları da bu tür fiili müdahalelere müsaade edilmemesi için gerekli tedbirleri almıştır. Kaymakamlık kararı bu maksatla alınan bir karardır. Kamu kurumlarının karşı karşıya gelmesi değil, Sayın İBB Başkanının kanuna ve kamu düzenine karşı gelmesi söz konusudur. İBB Başkanının '9 aydır sabrediyoruz, uzlaşma için çözüm arıyoruz' şeklinde bir cümlesi var. İBB'nin 9 aydır sabretmesinden değil, şirketimizin 13 yıllık emeği ve 130 milyon dolara yakın kamu yararı taşıyan yatırımının, 9 aydır gasp edilememiş olmasından söz edilebilir. Zira İBB tarafından hiçbir zaman uzlaşma girişimi olmamış, şantiyemizin elektriği ve suyu kesilmiş, koruma levhaları ve ofis kısımları yıkılmış, şantiye alanı defalarca zorbalıklarla basılmaya çalışılmıştır. Bunun üzerine görüşme ve toplantı talep edilmiş ancak şirketimize cevap dahi verilmemiştir" dedi.