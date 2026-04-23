İBB ile İstanbul Barosu arasında çocuk haklarına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Barosu arasında "Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Hakları Projesi" işbirliği protokolü imzalandı.

Beyoğlu'ndaki baro merkezinde yapılan imza töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, imzalanan protokolün İstanbullu çocukların üstün yararını koruma altına alan bir toplumsal sözleşme olduğunu dile getirdi.

Aslan, "Bu protokol kapsamında, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi ve eğitici eğitimi almış uzman avukatlarımız, 'Yuvamız İstanbul' merkezlerimizde bizzat sahaya inecek. Çocuklarımıza daha bu yaşta kendi haklarını öğreteceğiz. Güvenli ortamın ne demek olduğunu anlatacağız. Onları korumak adına çok daha güçlü bir 'proaktif kalkan' oluşturacağız." dedi.

Uzman avukatlar tarafından yürütülen bu farkındalık faaliyetlerinin, hak ihlallerinin erken tespiti, önlenmesi ve çocukların hak arama yollarına erişiminin kolaylaştırılması için kritik bir bariyer görevi göreceğine işaret eden Aslan, "Belediye olarak bizler, hizmetlerin en sağlıklı şekilde sağlanması için 127 merkezimizde gerekli tüm fiziki ve teknik altyapıyı seferber ediyoruz. Baromuz ise çocuk hakları ilkelerine ve meslek etiğine bağlı kalarak, en yetkin hukukçularıyla bu hizmet sürecini yönetiyor. Haklarını bilen bir çocuk, özgür ve güvenli bir geleceğin teminatıdır. Bir çocuğu korumak, tüm geleceğimizi korumaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ise bu protokolün, İBB ile baro olarak yürüttükleri birçok etkinliğin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılması anlamına geldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Aslan ile Kaboğlu, işbirliği protokolünü imzaladı.