İBB, İETT otobüslerinin rengini ankette yüzde 74,18 oyla kırmızı olarak belirlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İBB, İETT'in alacağı yeni nesil otobüslerin dış renginin nostaljik kırmızı olacağını duyurdu. İstanbulluların katılımıyla düzenlenen ankette katılımcıların yüzde 74,18'i kırmızıyı tercih etti; renk bu sonuçla belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT için alacağı yeni otobüslerin kırmızı renkli olacağını duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İETT filosuna katılacak yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımının belirlenmesi amacıyla İstanbulluların katılımıyla anket düzenlendi.
"Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" başlıklı ankete katılan İstanbulluların yüzde 74,18'i, tercihini nostaljik kırmızıdan yana kullandı.
Bu kapsamda, İETT'nin yeni alacağı otobüslerin rengi kırmızı olarak kararlaştırıldı.
Kaynak: AA