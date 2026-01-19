İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 378 ihbar yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kar yağışı nedeniyle Komuta Merkezleri ve Çözüm Merkezi'ne 378 ihbar yapıldığını, büyük bölümünün yol küreme ve tuzlama talebiyle ilgili olduğunu bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, kentte gece saatlerinde etkisini azaltan kar yağışının, sabah 05.00 itibarıyla il genelinde yeniden kuvvetlendiği belirtildi.

Özellikle Avrupa Yakası'nda Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'da kar sağanağının etkili olduğu, yağışın Anadolu Yakası çevresinde de sabah saatlerinde etkisini gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hava sıcaklıkları eksi 2 ile 2 derece arasında seyrederken yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi, akşam saatlerinden itibaren ise yağmur şeklinde sürmesi bekleniyor." bilgisi paylaşıldı.

Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artırmasıyla şehir genelinde trafik yoğunluğunun yüzde 81 seviyesine ulaştığına, özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ana akslarda yoğunluk yaşandığına işaret edildi.

Açıklamada, Metro İstanbul ve Şehir Hatları seferlerinde genel olarak aksama yaşanmadığı, bazı tramvay hatlarında, özellikle T1 Bağcılar-Güneştepe mevkisindeki hattın üzerinde kalan araçlar nedeniyle gecikmelerin olduğu, yüksek kesimlerde ise İETT otobüs seferlerinde hava koşullarına bağlı gecikmelerin ve iptallerin görüldüğü bildirildi.

İBB ekiplerinin olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarına değinilen açıklamada, kar yağışı nedeniyle İBB Komuta Merkezleri ve Çözüm Merkezi'ne 378 ihbarın ulaştığı, büyük bölümünün yol küreme ve tuzlama talebiyle ilgili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ihbarların en fazla Beykoz, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar ilçelerinden geldiği kaydedildi.

AKOM'un açıklaması

İBB Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, güne şehir merkezinde 1 derece, kırsal bölgelerde ise sıfırın altında 3 derecelere gerileyen dondurucu soğuk ve kar yağışıyla başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Öğle saatlerine kadar il genelinde yerel kuvvetli kar sağanakları beklenirken akşam saatlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor." duyurusu yapıldı.