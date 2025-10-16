Haberler

İBB'den Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde Yeni Kavşak Açılışı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde yapılan yeni kavşakla trafiği rahatlatmayı hedefliyor. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un artan nüfusu ve trafik sorunlarına dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Çekmeköy Taşdelen Mahallesi Şile Yolu Yenidoğan Kavşağı, törenle hizmete açıldı.

Çekmeköy'deki açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un 16 milyonu aşan kişiyle birçok ülkeden fazla nüfusa sahip olduğunu belirtti.

Aslan, "Her gün milyonlarca vatandaşımız, aynı saatte evlerinden çıkıyor, işine gidiyor, okuluna gidiyor. Aynı saatte de okulundan, işinden evine gidiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ziyaretçisi çok fazla olan, bir başka deyişle yaşayan bir şehir. Tabii ki 24 saat yaşıyorsanız, trafik yoğunluğunuz oluyor." dedi.

İstanbul'un trafik problemini çözeceklerini dile getiren Aslan, "Bugün açılışını yapacağımız kavşakla Çekmeköy Taşdelen Mahallesi ve Şile Yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Alt geçit, dönel kavşak ve dönel bağlantı ile trafik akışını rahatlatmak için buraya yaklaşık 600 milyon lira para harcadık. Helali hoş olsun. Çekmeköy'e yaptıklarımızdan dolayı hiç pişman değiliz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler kavşağın açılışını yaptı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.