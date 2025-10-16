İBB'den Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde Yeni Kavşak Açılışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Çekmeköy Taşdelen Mahallesi Şile Yolu Yenidoğan Kavşağı, törenle hizmete açıldı.

Çekmeköy'deki açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un 16 milyonu aşan kişiyle birçok ülkeden fazla nüfusa sahip olduğunu belirtti.

Aslan, "Her gün milyonlarca vatandaşımız, aynı saatte evlerinden çıkıyor, işine gidiyor, okuluna gidiyor. Aynı saatte de okulundan, işinden evine gidiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ziyaretçisi çok fazla olan, bir başka deyişle yaşayan bir şehir. Tabii ki 24 saat yaşıyorsanız, trafik yoğunluğunuz oluyor." dedi.

İstanbul'un trafik problemini çözeceklerini dile getiren Aslan, "Bugün açılışını yapacağımız kavşakla Çekmeköy Taşdelen Mahallesi ve Şile Yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Alt geçit, dönel kavşak ve dönel bağlantı ile trafik akışını rahatlatmak için buraya yaklaşık 600 milyon lira para harcadık. Helali hoş olsun. Çekmeköy'e yaptıklarımızdan dolayı hiç pişman değiliz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler kavşağın açılışını yaptı.