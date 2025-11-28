Haberler

İBB Davasına Yeni Hakim Atamaları ve İki Heyet Oluşumu

Güncelleme:
Avukat Hüseyin Ersöz, HSK kararnamesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeni hakimlerin atandığını ve mahkemede iki ayrı heyet oluşturulduğunu açıkladı. Heyetlerden birinin sadece İBB davasına bakabileceği ifade edildi.

(İSTANBUL) - Avukat Hüseyin Ersöz, HSK kararnamesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeni hakimlerin atanarak mahkemede iki ayrı heyet oluşturulduğunu açıkladı. Ersöz, bu heyetlerden birinin yalnızca İBB davasına bakmasının muhtemel olduğunu belirterek, geçmişteki çok sanıklı davalarda olduğu gibi Silivri'de kesintisiz duruşma sürecinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"HSK kararnamesiyle, İBB davasına bakacak olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeni hakim atamaları gerçekleştirildi. Böylece bu mahkemede '2 heyet' oluşmuş oldu. Muhtemeldir ki bu heyetlerden biri sadece 'İBB davasına' bakacak ve geçmişteki çok sanıklı, büyük yargılama süreçlerinde olduğu gibi Silivri'de kesintisiz duruşmalar görülecek. Kararnameyle, kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' ismiyle bilinen soruşturmanın savcısı da İstanbul Başsavcı vekili olarak görevlendirilmiş. Yine kamuoyunda 'Hablemitoğlu cinayeti davası' olarak bilinen yargılamanın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan savcının da Aksaray'a ataması yapılmış. İdari yargıda da önemli görev yeri değişiklikleri olmuş. En dikkat çekeni ise Emrah Şahan ve Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırmalarının iptali için açılan davalara bakan İdare Mahkemesi'nin başkan ve üye hakimleri başka mahkemelerde görevlendirilmiş."

Kaynak: ANKA / Güncel
