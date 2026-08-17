Özgür Özel'den İBB Davası Açıklaması: 'Savunma Sırası Kararını Duyalım, Değerlendirelim'
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Davası'nda verilen aranın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Savunma sırasının değişmemesi durumunda nasıl bir tepki vereceklerine ilişkin soruya Özel, tutuksuz sanıklarla ilgili konuştuğunu belirterek, Ekrem İmamoğlu'nun talebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadığını ve bu konudaki kararı duyduktan sonra bir değerlendirme yapabileceklerini ifade etti.
(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Davası'na verilen aranın ardından bir soru üzerine, mahkemenin savunma sırasına ilişkin taleplere yönelik kararından sonra bir değerlendirme yapabileceğini ifade etti.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davasında verilen aranın ardından bir değerlendirme yaptı. Bir gazetecinin "Savunma sırası değişmezse tepkiniz ne olur?" sorusu üzerine Özel, "O dediğini tutuksuz sanıklar için söyledi. Ekrem Bey'in talebiyle ilgili bir şey söylemedi. Onu bir duyalım ona göre değerlendirelim" ifadesini kullandı.