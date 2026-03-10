İbb Davası'nda İkinci Gün Sona Erdi... Özgür Özel: "Tutukluluk İncelemesinin Bayramdan Önce Yapılması Lazım"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Davası'nın ikinci gününde duruşma salonundan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızı jandarmalar eşliğinde giderken görmek, hiç hoşumuza giden bir şey değil. Bugünün önemli hususu şu: Hakim Nisan ayının sonunda bir tutukluluk incelemesi yapacağını söyledi. Bunun bayramdan önce yapılması lazım. Bu önemli bir insanı ihtiyaç. Özellikle aileler, anneler, babalar, çocuklar düşünüldükçe. Bayramdan önceki bir değerlendirmenin bir toplumsal talebe dönüşmesi önemlidir. Bu konuda Sayın Hakim'e, herhalde meslek büyükleri gerekli tecrübeleriyle, gerekli telkin ve tavsiyelerde bulunacaklardır diye düşünüyorum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, beşi müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının ikinci günü, İstanbul 40'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 no'lu salonda tamamlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma salonundan ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, şunları söyledi:

