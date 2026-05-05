İbb Davası'nda 32. Gün... Tutuklu Karanis'in Avukatı Kurtuluş: Somut Delillerle Kurulmayan İddianameyle Yargılama Yapılmaz

Haber: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 32. gününde, tutuklu sanık Hakan Karanis'in avukatı Ahmet Kurtuluş söz aldı. Firari Murat Gülibrahimoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nu tanıştıran kişinin Hakan Karanis olduğu iddiasının bir varsayım olduğunu, müvekkilinin talimat aldığına dair tek bir somut delil dahi olmadığını ifade eden avukat Kurtuluş, "Somut delillerle kurulmayan iddianameyle yargılama yapılmaz. Bu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve adil yargılanma hakkının ihlalidir" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 32. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

77'si tutuklu 414 sanıklı davada, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden, "Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye ait Cebeci Maden Sahası Bölgesi'ne, İBB tarafından hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasından tutuklu yargılanan Hakan Karanis'in savunması alındı.

Duruşma savcısının, "Murat Gülibrahimoğlu ile aranızda 32 milyonluk bir hacim oluyor. Aranızda ticaret yoksa size neden destek oluyor" sorusuna sanık Karanis, "Siz arkadaşlarınıza hiç destek olmuyor musunuz? Hayatınızda hiç arkadaşınız olmadı mı? Borç vermez misiniz, borç almaz mısınız" yanıtını verdi.

"Bizim tek örgütümüz var: Türkiye Cumhuriyeti"

Karanis'e, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun avukatı Abdullah Kaya, "Karadeniz turu yaptığınız söyleniyor" dedi. Karanis bunun üzerine, "2022 yılındaki Kıbrıs uçuşumuzu Karadeniz uçuşu olarak söylüyorlar. Ben ve ailem yok orada" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Cevat Kaya'nın avukatı Murat Öksüz'ün sorusuna sanık Karanis, "Adamın 70 senelik dedesini tanıyorum, sülalesini tanıyorum. Ne örgütü? Bizim tek örgütümüz var: Türkiye Cumhuriyeti" yanıtını verdi.

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi" hatırlatması...

Verilen aranın ardından sanık Karanis'in avukatı Ahmet Kurtuluş söz aldı. Kurtuluş, "50 yıla yakın bir avukatlık sürecim var, çok ağır dosyalara girdik, bu kadar zorlandığım bir dava hatırlamıyorum. Müvekkilim, hakkında hiçbir soruşturma ve inceleme yokken Sayın İmamoğlu'nun diploma davasına yakın arkadaşı olarak katılmış, bunun sonunda da bu dosyada kendisi hakkında araştırma yapılmış" ifadelerini kullandı.

Avukat Kurtuluş, İBB soruşturmasını yürüten savcılardan biri olan C.C.S. ile arasında geçen bir diyaloğu da anlattı. 6,5 saattir bekledikten sonra C.C.S.'ye, "Derdimi ifade edeyim" dediğini, savcının ise, "Müvekkiline söyle, paraların yerini söylesin. Ekrem'e söyle, paraların yerini söylesin" yanıtını verdiğini ifade eden avukat Kurtuluş, savcı C.C.S.'ye, "Ben bir garip avukatım, Ekrem dediğin 5 milyon oy almış birisi. Git o zaman Ekrem Bey'i çağır, Ekrem Bey'in kendisine sor" dediğini anlattı.

Murat Gülibrahimoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nu tanıştıran kişinin Hakan Karanis olduğu iddiasının bir varsayım olduğunu, müvekkilinin talimat aldığına dair tek bir somut delil dahi olmadığını ifade eden avukat Kurtuluş, "Somut delillerle kurulmayan iddianameyle yargılama yapılmaz. Bu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve adil yargılanma hakkının ihlalidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA