İbb Davası'nda 42'inci Gün Başladı...

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB Davası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından 42'inci gününde, tutuklu sanık Vedat Şahin'in savunmasıyla başladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 68'i tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından çok sayıda sanık yakını ile CHP'linin takip ettiği duruşmada tutuklu sanıklar, alkış ve sloganlar eşliğinde salona getirildi. Ekrem İmamoğlu'nun salona girişinde "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atıldı.

Duruşma, saat 11.06'da tutuklu sanık Vedat Şahin'in savunmasıyla başladı.

Kaynak: ANKA