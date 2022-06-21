İbb, Bu Yıl 1297 Balıkçıya Malzeme Desteği Sağladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yıl 12 metre altı balıkçı teknesi sahibi bin 297 kişiye malzeme desteği sağladı. Büyükada'da düzenlenen törende balıkçılara destek paketlerini teslim eden İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar, "Daha çok insanın evine balık girsin, daha çok çocuk balıkla beslenebilsin diye bu destekleri vermeye devam edeceğiz" dedi.

İBB, küçük ölçekli balıkçılık yapanlara verdiği desteği bu yıl da sürdürdü. Balıkçılara destek verilmesi dolayısıyla bugün Büyükada Su Ürünleri Kooperatifi'nde tören düzenlendi. Balıkçılar, kolilerini İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar'dan teslim aldı.

"BALIKÇILARIMIZ YOKSULLUKLA MÜCADELE EDİYOR"

Sarıyar da küçük balıkçı teknelerinin bakım ve onarımıyla ilgili destek paketlerinin dağıtımı töreninde şunları söyledi:

"Küçük ölçekli balıkçılarımız yoksullukla mücadele ediyor. Kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılması açısından da çok yüksek bir potansiyele sahipler. Daha çok insanın evine balık girsin, daha çok çocuk balıkla beslenebilsin diye bu destekleri vermeye devam edeceğiz. Küçük ölçekli balıkçılarımızın mensubu oldukları su ürünleri kooperatifleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm ortaklarının faydalanabileceği destekler üzerine çalışıyoruz. Hep birlikte ihtiyaçları tespit edip, gereken noktalarda adımları atacağız. İstanbullu üreticilerin emekçilerin yanında durmayı sürdüreceğiz. Bu ekonomik koşulları dayanışma duygusuyla aşacağız."

ATALIK: HİZMETLERİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ

Törende şehrin üreten, emek veren; çiftçisi, besici, balıkçılarına verdikleri destekleri paylaşan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2022'yi küçük ölçekli balıkçılık ve yetiştiricilik yılı olarak ilan etti. Ancak İBB, bu yılı dahi beklemeden küçük ölçekli balıkçıları desteklemeye başladı. Bundan sonra yer problemleri çözüldükçe desteklerimizi daha da çeşitlendirerek size hizmetlerimizi büyüteceğiz."

ERDEM GÜL: İBB UNUTULMUŞ ALANA ELİNİ UZATTI

Sloganı "Ölçeği küçük, değeri büyük" olan desteğin Adalar'a çok benzediğini vurgulayan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül "Deniz üretimi yıllardır kaderine terk edilmiş. Bu bakımdan İBB'nin bu kaderine terk edilmiş alana güçlü bir biçimde el attığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bize yakışan bu" dedi.

Kadın Balıkçılar Derneği Başkanı Sevinç Konkuş da balıkçılara desteğin kapsayıcı ve birleştirici bir çalışma olduğunu belirterek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ettiğini söyledi.

Büyükada Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Coşkuner de destek paketlerinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

İBB'nin "Tekne Bakım Malzemesi Desteği" kapsamında balıkçılara tekne bakımında kullanılan Epoksi Macun, Antifauling Boya, Beyaz Yağlı Boya ve Balıkçı Tulumu verildi. 2021 yılında toplam bin 200 balıkçı teknesine yapılan destek, 2022'de bin 297'ye yükseldi.

Türkiye genelinde küçük ölçekli balıkçı teknesi sayısı toplam sayının yüzde 91'ini oluşturmasına rağmen toplam üretimin ancak yüzde 10'unu gerçekleştirmesi sebebiyle küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi büyük önem taşıyor.

ANKA / Güncel