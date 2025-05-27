İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan hakkında adli makamlar tarafından soruşturma başlatıldı.

İBB'ye yönelik 4. yolsuzluk soruşturmasında dün gece aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı. Karardan önce Çağlayan Adliyesi gerginlik çıktı.

ADLİYEDE GERGİNLİK ÇIKMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, mahkeme kararından önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bilgi almak istedi. Ancak güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmemesi üzerine gerginlik yaşandı.

"YAKARIM ORTALIĞI"

Adliye görevlileriyle tartışan Aslan, sert ifadeler kullanarak tepki gösterdi. "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" şeklindeki sözlerinin ardından Aslan'ın geçişine izin verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, sorgu işlemleri sırasında İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır."