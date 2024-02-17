İBB Başkanı İmamoğlu, Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışına katıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesi tarafından inşa edilen Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışına katıldı. İmamoğlu, aşevinin yapımını karşılayan Türkdoğan ailesine teşekkür etti ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesince inşa edilen Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışına katıldı.
Açılışta bir konuşma yapan İmamoğlu, aşevinin yapımını karşılayan Türkdoğan ailesine teşekkür etti.
Görevde oldukları 5 yılı özenli şekilde tamamlamak üzere olduklarını belirten İmamoğlu, motivasyonlarının kentin 16 milyon insanı olduğunu söyledi.
İmamoğlu, insanları birbirinden ayırmadan güzel işler başardıklarını anlatarak, dönemlerinde Kovid-19 salgınını, deprem felaketini yaşadıklarını anımsattı.
Projelerini anlatan İmamoğlu, "Martta iki metro daha açacağız. Biri Anadolu, diğeri Avrupa Yakası'nda. Avrupa Yakası'ndaki Ataköy-İkitelli hattı; Anadolu Yakası'ndaki Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra hattı. Toplamda 65 kilometre metroyu bu 5 yılda bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, göreve geldiklerinde yapılan acil afet toplantılarından birinde İstanbul'un ilave itfaiye çalışanı ve zabıtaya ihtiyacı olduğunu söylediğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Çünkü bizim itfaiye çalışanlarımız Türkiye'nin en muktedir afet uzmanları. Afet anında olağanüstü işler başarıyorlar. İtfaiyecilerin en büyük derdi nedir biliyor musunuz? O bir meslek olarak kabul edilmediği için bazı haklarından mahrum kalırlar. Hep söylüyorum, bunu da bir türlü bu hükümet halletmiyor. Bakın, 3 bin 500 itfaiye eri ihtiyacımız olduğuna İstanbul'un mülki amiriyle beraber karar verdik. Yazı yazdık o dönemde. Kendilerinden de destek istedim. 750 kişilik izin verdiler. Bin 150 zabıtadan da 400."
İmamoğlu'nun konuşmasının ardından kurdele kesilerek, Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.