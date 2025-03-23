İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İfade İşlemi Tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemi tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi.