İBB Başkan Vekili Aslan Eminönü'nde vatandaşlarla beraber iftar yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Ramazan ayı nedeniyle Eminönü Meydanı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı. Aslan, iftar öncesinde masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve belediyenin Ramazan boyunca düzenleyeceği iftar hizmetleri hakkında bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Eminönü Meydanı'na kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Ramazan ayının ikinci gününde akşam ezanı öncesinde İBB tarafından Eminönü Meydanı'na kurulan iftar çadırına gelen Aslan, masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Aslan, iftar öncesinde yaptığı konuşmada, Sancaktepe, Üsküdar, Eminönü ve Bağcılar'daki meydanlarda iftar çadırı kurduklarını, 15 mobil istasyon ve 10 seyyar çadırla vatandaşlara ramazan ayı boyunca hizmet vereceklerini söyledi.

Konuşmasında kolluk kuvvetleri için dua eden Aslan, "Ordumuzun gücü, kuvveti yerinde olsun. Devletimize, kolluk kuvvetlerimize ve tüm çalışanlarımıza buradan dua ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Ezanın okunmasıyla birlikte Aslan, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
