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İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan Şişli ve Ümraniye'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Şişli ve Ümraniye'de seçim çalışmalarına devam etti. Özkan, Mahalleler Birliği Buluşması'na katılarak vatandaşlarla kentsel dönüşüm hakkında sohbet etti ve projeleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra Ümraniye'de esnaf ziyaretinde bulunan Özkan, diğer siyasi partilerin stantlarına da uğrayarak seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, seçim çalışmalarına Şişli ve Ümraniye'de devam etti.

Özkan, ilk olarak Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mahalleler Birliği Buluşması'na katıldı.

Vatandaşlarla kentsel dönüşüm hakkında sohbet eden Özkan, projeleri hakkında bilgi verdi.

Ardından Ümraniye'ye giden Özkan, partisinin Alemdağ Caddesi'ndeki seçim standını ziyaret etti. Özkan, daha sonra diğer siyasi partilerin stantlarına da uğrayarak, seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Caddede esnaf ziyaretinde bulunan Özkan, vaatlerini anlatarak oy istedi.

Özkan'a, partisinin Ümraniye Belediye Başkan adayı Yunus Aktürk eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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