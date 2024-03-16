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İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan Halkalı'da Kentsel Dönüşümü Konuştu

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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Halkalı'da OYAK Sitesi 1. Kısım sakinleriyle buluşarak İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurguladı. Özkan, İstanbul'da olası bir depremin ağır hasarlara yol açabileceğini belirterek kentsel dönüşümün önemini vurguladı.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Halkalı'da OYAK Sitesi 1. Kısım sakinleriyle buluştu.

Ev sahiplerinin sorunlarını dinleyen Özkan, İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşanabilecek depremin ağır hasarlara yol açabileceğine dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm meselesi aslında bütün İstanbul'un problemi haline gelmiş vaziyette. Şu an İstanbul'u bekleyen bir deprem var. AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına göre İstanbul'da olası 7,5 büyüklüğündeki depremin bina kaybı açısından maliyeti 1,5 milyon konut olacak. 1,5 milyon konutun ağır hasar alması demek, en az 4,5 milyon vatandaşımızın bu depremden etkilenmesi anlamına geliyor."

İstanbul'daki kentsel dönüşüm sistemini eleştiren Özkan, "Maalesef mevcut sistemin yapısı içerisinde kentsel dönüşüm sistemi rantsal dönüşüm olarak karşımıza geldi. Rantın yüksek olduğu merkezlerde hızla binalar yıkılıp yeni binalar yapılıyor. Aslında onlar da kentsel dönüşüm değil, finansal dönüşüm." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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