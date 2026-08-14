İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiş: Ömer Karakaş istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti. Karakaş'a bugün AK Parti'nin 25'inci yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takması bekleniyor.
(ANKARA) - İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti. Karakaş'a bugün AK Parti'nin 25'inci yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takması bekleniyor.
Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" dedi.
Karakaş'ın bugün AK Parti'ye katılması ve 25'inci yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılması bekleniyor.
Kaynak: ANKA