"I. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu" yarın başlıyor

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) hazırladığı "I. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu" 10-12 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

TÜYEK'ten yapılan açıklamaya göre, 29 ülkeden yaklaşık 200 uzman ve araştırmacının katkıda bulunduğu sempozyum, sahanın dünyaca ünlü isimlerini de bir araya getirmeyi hedefliyor.

İstanbul'da gerçekleşecek etkinliğin, dünyanın en geniş katılımlı yazma eser sempozyumu olması planlanıyor.

Açılış programı AKM'de dinleyiciyle buluşacak

Türkiye'nin yazma eserler alanındaki tarihi ve akademik birikimini dünya gündemine taşımak, dünyanın birikimini de İstanbul'da değerlendirmek amacıyla hazırlanan sempozyum, yazma eserleri yalnızca bir kültürel miras unsuru olarak değil, aynı zamanda bilim, sanat, dini ilimler, tarih, filoloji, teknoloji ve koruma bilimlerinin kesişim noktasında yer alan disiplinlerarası bir inceleme sahası gören bir yaklaşımla ele alıyor.

Yazma eserlerin telif, istinsah, dolaşım, okuma, kataloglama, dijital ortama aktarım, fiziksel muhafaza ve filolojik analiz gibi bütün süreçlerin, alanlarında uzman akademisyenler ve uzman uygulayıcılar tarafından değerlendirileceği etkinliğin açılış programı yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Günay Kut, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. François Deroche ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu yazma eser kültürünün mahiyeti, Türkiye ve dünya ölçeğinde geçirdiği tarihi süreç, bugünün temel metodolojik meseleleri ve yapılması gerekenleri açılış oturumunda işleyecek.

"Dijital Çağda Yazma Eserlerin Geleceği" başlıklı yuvarlak masa toplantısı gerçekleşecek

Sempozyum etkinlikleri 11-12 Aralık'ta Rami Kütüphanesi'nde devam edecek.

Yazma eser kütüphaneleri, koleksiyonları, yazma eserlerin üretim teknikleri, metinlerin tarihsel dolaşım ağları, istinsah, temellük, fevaid, kıraat ve sema gibi kayıt türleri, klasik kitap sanatları, kataloglama ilkeleri, ilimler tasnifi, koruma bilimleri, dijitalleştirme süreçleri ve yapay zeka destekli uygulamalar ile metin neşrinin metodolojisi, 120'den fazla sunumda ele alınacak.

Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Avusturya, Mısır, Fas, Libya, İran, Özbekistan, Tacikistan, Rusya, Vatikan, İtalya, Japonya ve Malezya'dan seçkin bilim insanlarının etkinliğe katılımı bekleniyor.

TÜYEK'e bağlı kütüphanelerle Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Danimarka Kraliyet Kütüphanesi, Escorial Kütüphanesi, British Library ve Mısır Milli Kütüphanesi gibi dünya çapındaki koleksiyonlarda muhafaza edilen Arapça, Farsça, Türkçe ve Süryanice ve diğer dillerdeki yazmalar, ilim, sanat ve kültür tarihi bağlamında sempozyumda incelenecek.

Kağıt, kalem, mürekkep, boya ve ahar gibi yazma üretiminde kullanılan malzemelerin yanı sıra cilt, tezhip, minyatür ve katı gibi klasik kitap sanatlarının teknik özellikleri, tarihi kaynaklardaki tarifler, malzeme analizleri ve örnek karşılaştırmalar da gerçekleştirilecek.

Program kapsamında "Dijital Çağda Yazma Eserlerin Geleceği" başlıklı uluslararası yuvarlak masa toplantısında İngiltere, Bosna Hersek, Lübnan, Mısır, Rusya ve Özbekistan'dan üst düzey kurum temsilcileri, dijitalleştirme stratejileri, kurumsal uygulamalar ve geleceğe yönelik iş birliği modellerini ele alacak.

Detaylı bilgi için "www.yek.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.