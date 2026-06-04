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"Huzur İstanbul" uygulamasında 1018 şüpheli yakalandı

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Polis ekiplerinin 'Huzur İstanbul' uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde silah, uyuşturucu ve trafik cezaları da kaydedildi.

Polis ekiplerinin "Huzur İstanbul" uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde, 195 noktada 1172 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1105 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 318 bin 373 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 153 fişek, 693 gram uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 925 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 549 umuma açık iş yeri denetlendi, 5 kişiye idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 49 bin 702 araç ve bin 972 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 782 araç ve motosiklet ile 30 sürücüye işlem yapılırken 36 araç trafikten menedildi.

Bu kapsamda toplam 4 milyon bin 378 lira trafik cezası kesildi.???????

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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