Hüyük'ten kısa kısa

Hüyük'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma yapıldı.

Hüyük Kaymakamı Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer perşembe günü kurulan ilçe pazarında esnaf ve alışverişe gelenlerle bayramlaştı.

Kaymakam Evsen daha sonra, Hüyük merkez ve mahallelerinde ikamet eden şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Halk Eğitim ve KOMEK sergisi

Halk Eğitim ve KOMEK kursiyerlerince Hüyük Belediye Parkı'nda yıl sonu sergisi açılışı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere başarı belgelerinin takdim edilmesiyle devam etti.

Etkinlik, açılış kurdelesinin kesiminin ardından protokol üyelerinin sergiyi ziyaret etmesiyle sona erdi.