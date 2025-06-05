Hüyük'ten kısa kısa

Hüyük'ten kısa kısa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüyük'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma yapıldı.

Hüyük'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma yapıldı.

Hüyük Kaymakamı Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer perşembe günü kurulan ilçe pazarında esnaf ve alışverişe gelenlerle bayramlaştı.

Kaymakam Evsen daha sonra, Hüyük merkez ve mahallelerinde ikamet eden şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Halk Eğitim ve KOMEK sergisi

Halk Eğitim ve KOMEK kursiyerlerince Hüyük Belediye Parkı'nda yıl sonu sergisi açılışı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere başarı belgelerinin takdim edilmesiyle devam etti.

Etkinlik, açılış kurdelesinin kesiminin ardından protokol üyelerinin sergiyi ziyaret etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.