Hüyük'te sergi açıldı
Konya'nın Hüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde, kursiyerlerin el emeği ürünleri ziyaretçilere sunuldu. Açılışa kaymakam, belediye başkanı ve protokol üyeleri katıldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.
Hüyük Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca el emeğiyle ürettiği ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen ve beraberindekiler sergiyi gezdi.
Açılışa, Belediye Başkanı Sadık Sefer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş