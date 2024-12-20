Hüyük'te Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Konya'nın Hüyük ilçesinde Kaymakam Muhammet Ebrar Evsen başkanlığında yapılan yıl sonu değerlendirme toplantısında, yapılan çalışmalar ve planlamalar hakkında bilgi verildi. Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçe halkının beklenti ve taleplerine karşı işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.
Konya'nın Hüyük ilçesinde yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Hüyük Belediyesi Meclis Salonu'nda Kaymakam Muhammet Ebrar Evsen, başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçe protokolü ve mahalle muhtarları katıldı.
Evsen, gazetecilere, yapılan çalışmalar ve planlamalarla ilgili bilgi verdiklerini söyledi.
Sefer ise ilçe olarak uyum içinde çalıştıklarını, halkın beklenti ve taleplerini el birliğiyle yerine getirdiklerini kaydetti.