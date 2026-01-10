Hüyük'te Yerel Kalkınma, Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı düzenlendi

Konya'nın Hüyük ilçesinde Yerel Kalkınma, Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Hüyük Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen, hibe desteklerinden yararlanmak adına fırsatların değerlendirilmesi ve uygulanacak stratejilerin istişare edilmesi için bu gibi organizasyonların çok önemli olduğunu söyledi.

Bölgenin ihtiyaçlarını esas alan, katılımcı ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri geliştirmek amacıyla bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini anlatan Evsen, "Hep beraber güzel bir fikir alışverişiyle bir ilçeyi nasıl daha ileriye taşıyabiliriz onun mücadelesini veriyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte doğru strateji ve doğru politikalar uygulayarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlamalıyız. Bu düşüncelerle yolumuza bakıyoruz." diye konuştu.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer ise ilçenin gelişmesi ve yarınları adına atılan her adımın değerinin çok önemli olduğunu kaydetti.