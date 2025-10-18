Hüyük'te Robotik Kodlama ve Zeka Oyunları Sınıflarının Açılışı Yapıldı
Hüyük Kaymakamı ve Belediye Başkanı, İmrenler İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda robotik kodlama ve zeka oyunları sınıflarının açılışını gerçekleştirdi. Eğitime yapılan yatırım için hayırseverlere teşekkür edildi.
Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen ile Belediye Başkanı Sadık Sefer, iki okulda robotik kodlama ve zeka oyunları sınıfının açılışını gerçekleştirdi.
Evsen ile Sefer, ilçedeki İmrenler İlkokulu Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan robotik kodlama ve zeka oyunları sınıflarının açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Evsen, şunları kaydetti:
"Eğitime ve geleceğimize yapılan bu değerli yatırım için hayırseverimiz Emine Yaşar Erdoğan'a, İmrenler Vakfı'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz."
Konuşmanın ardından iki okulun robotik kodlama ve zeka oyunları sınıflarının açılışı yapıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel