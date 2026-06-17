Hüyük'te öğrenciler huzurevini ziyaret etti

Konya'nın Hüyük ilçesinde ilkokul öğrencileri huzurevine ziyarette bulundu.

Mevlana İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, ilçedeki Asım Cengiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Programda, öğrenciler, tiyatro gösterisi sundu.

Etkinlik, öğrencilerin huzurevi sakinleriyle sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.