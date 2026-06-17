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Hüyük'te öğrenciler huzurevini ziyaret etti

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Konya'nın Hüyük ilçesinde Mevlana İlkokulu öğrencileri, Asım Cengiz Huzurevi'ni ziyaret ederek tiyatro gösterisi sundu ve yaşlılarla sohbet etti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde ilkokul öğrencileri huzurevine ziyarette bulundu.

Mevlana İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, ilçedeki Asım Cengiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Programda, öğrenciler, tiyatro gösterisi sundu.

Etkinlik, öğrencilerin huzurevi sakinleriyle sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş
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